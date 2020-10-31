宜蘭縣一位張姓男子與女友在宜蘭同居，張男平時也負責照顧女友的5歲女兒，但他卻逼女童替他口交，某日女童在幼兒園時不經意地向老師說「我有吃過香腸」等語，經老師察覺有異，張男的行為才曝光。法院審後，依法判處8年有期徒刑。可上訴。

據判決書指出，張姓男子原與女友共同在花蓮居住，後來小倆口搬到宜蘭，張男一邊從事業務工作，一邊照顧女友的5歲女兒。過去曾傳出他管教過當，持水管、衣架等物打罵女童等事蹟，沒想到，張男在2019年6月底至7月間趁著女友出門工作，竟要求女童在樓梯間替他口交。

而女童曾對母親反映過張男的行為，母親卻未報案，僅將女兒轉交給台南友人託付。事件曝光則是女童因緣際會下和幼兒園老師提到「我有吃過香腸」等語，老師嗅出端倪，才揭發張男的行徑。

法院審理時，張男否認犯行，辯稱並無逼女童為他口交，指控全是女友因和他要兒子要不成，才陷他於不義。法官則認為，雖女童無法詳述事件經過，但她仍可說出「地點在樓梯間」、「案發時間在媽媽不在的白天」等，以此判定案件屬實。且此事件已嚴重侵害女童的身體、心靈，並造成難以抹滅傷害及陰影，法院審後強制性交罪判其有期徒刑8個月，全案可上訴。

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(中時新聞網)