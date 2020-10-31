台南長榮大學鍾姓女大生，返家途中遭擄走勒斃棄屍，這起駭人聽聞的兇殺案震驚社會，目前警方已經將涉案的28歲凶嫌逮捕到案，對此網紅廣告小妹也發文怒斥：「有問題的從來就不是受害者」。

廣告小妹表示昔日在紐約某大學工作，不過該校治安並非良好，某天電梯口貼出一張告示，只見校方表示學校往返宿舍的捷徑，近來傳出兩名女同學遭遇不幸，因此呼籲在校學生夜間勿單獨行走，不過眼尖的她立刻察覺有人用藍筆圈出關鍵字「兩名女同學共同遭遇不幸」，接著再圈回「落單」二字，立刻突破盲點：「已經結伴而行了還被害，呼籲不要落單，你是北七嗎」。

根據受害者描述，嫌犯身型約兩米高，更強壯到能一次制伏兩名成年女性，但不解的是諸如此類事情發生時，外界總質疑是否是被害者穿太少、落單夜出，才讓別人有犯案動機，對此廣告小妹駁斥：「有問題的從來就不是受害者，是仗著自身生理優勢欺負弱小的那個人」。

對此網友也紛紛作出回應：「人都是欺善怕惡的，檢討弱者比較容易」、「叫女生不要穿著光鮮亮麗以免被害，根本上就是檢討受害者」、「還是學個防身術最好，很多時候能幫自己的只有自己」。

(中時新聞網)