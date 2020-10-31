LOS ANGELES: as much as this city is falling apart due to poor policies



The @LAPDHQ is exceptionally good at handling civil unrest



I’ve never experienced better deescalation tactics at riots/protests than in this city



Phenomenal policing.

pic.twitter.com/HhQjYxqlNd — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) October 28, 2020

道奇本周贏得世界大賽，加上職籃湖人隊本月也封王，兩支洛杉磯球隊相隔32年再度同年摘冠，洛杉磯球迷興奮得睡不著覺。礙於疫情不敢上街的人就在家裡敲敲打打，敢衝出街慶祝的就私自施放煙火，夜景看上去美翻了但也對當地警方造成困擾。

洛城警局呼籲居民：「我們看到一些大量聚集的群眾，希望大家盡可能留在家中。如果您一定要出門，切記不要把車開進群眾裡面。」有輛卡車不信邪想穿越群眾，下場是被興奮的群眾爬上車頂，車身被噴漆得面目全非，貨櫃門也被打開洗劫。

無辜的商家遭到噴漆「藍軍(道奇)必勝」，鎮暴警察與騎警列隊上街巡邏維持秩序。先前湖人摘冠時有將近80人因街頭暴動被逮捕，造成8位警察受傷。棒球迷的數量比籃球迷更多，同年同月奪冠更是史上首次，有些地方是過新年才會看到的陣仗。

道奇三壘手騰納(Justin Turner)在世界大賽G6被驗出感染新冠肺炎緊急退場，他們當天摘冠，騰納稍後還偷跑回去慶祝。柯蕭(Clayton Kershaw)表示賽後大家沒有瘋狂開趴而是回家休息。最倒楣的是光芒球員輸球之後還要接受更多檢測(怕被騰納傳染)，心情想必更差了。

(中時新聞網)