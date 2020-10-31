長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭強擄勒殺案，梁姓兇嫌被捕後原本聲稱，以童軍繩勒住鍾女脖子將她拖上車，上車後才發現她已無呼吸，否認性侵，但據了解，偵辦此案的橋頭地檢署依據相驗結果，突破梁男心防，複訊後終於讓他坦承，先性侵，再勒死被害人，事後還搜刮她身上財物與手機，因而將他被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。

橋頭地檢署檢察官周韋志日前接獲台南市警歸仁分局報告，指轄內鍾姓女大生失蹤，疑似遭人強行擄走，警方調查後發現28歲男子梁育誌涉有重嫌，10月29日晚間拘提他到案清查，並報請檢察官核發拘票，逮捕梁男後循線找到鍾女遺體。

專案小組為求迅速保全證據，30日由檢方會同法醫進行解剖複驗，發現被害人鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻有被壓迫出血的痕跡，初步判定是遭勒窒息死亡，但法醫也發現被害人生前遭性侵的跡證，已採集檢體做進一步化驗與比對。

梁嫌落網後坦承犯案，但供稱是失手勒斃鍾女，否認性侵，直到檢方突破心防，拿出法醫相驗剖採集跡證後，梁嫌自知難逃法網，坦承先性侵鍾女後再予以殺害。

法界人士表示，先殺人再侮辱屍體，是犯刑法第271條殺人罪及第247條第1項的污辱屍體罪，最輕本刑分別是10年以上、6月以上徒刑；倘若被害人有仍一息尚存時先性侵後殺害，則觸犯刑法第226條之1的強制性交故意殺被害人罪，該罪最輕本刑是無期徒刑，梁男又另涉嫌強盜殺人，也是犯下無期徒刑的重罪。

據悉，檢方昨夜偵訊時，梁嫌情緒沒有太大起伏，晚間遭聲押移往橋頭地院審理時，神情鎮定，坦承檢方指控的罪名，法官以犯罪事證明確裁准羈押，將梁嫌送往高雄看守所。

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(中時新聞網)