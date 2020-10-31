中區心智障礙者才藝大賽今年移師雲林舉行，今年參賽的有250件視覺藝術類作品、62隊表演舞蹈或音樂，比去年多一倍。雲林縣啟智協會總幹事李東蒼表示，一開始家長讓孩子學才藝是希望帶來療育，但往往學了之後發現原來是長才。

心智障礙者才藝大賽參賽者有自閉症、唐寶寶、智能障礙者，大多是中重度，今年年個人參賽的才藝表演有爵士鼓、波拉棒、扯鈴、木箱鼓、非洲鼓、鋼琴、小提琴、大提琴、低音大提琴、陶笛、琵琶、薩克斯風、電子吹管、葫蘆絲。

青少年組的李孟謙4歲開始音樂治療，12歲考上街頭藝人，31日以低音大提琴演奏海頓的驚愕交響曲；有「中特賽克斯風王子」之稱的鄧睿緯也考上街頭藝人證照，他吹奏「雪落下的聲音」，兩人台風穩健，演出獲得滿堂彩。

250件視覺藝術類作品則在斗六市公所中庭展示，分齡兒童、青少年、成人組，參賽主題是「我想」，作品有想參加廟會、想當快樂的吹笛手、想當酋長、想探訪西瓜園、想當美人魚、想再次體驗採蚵、想和家人永遠在一起。成人組創作相當出色，錄取26件特優作品晉級總決賽。

雲林縣啟智協會總幹事李東蒼說，身心障礙孩子學3年才藝才能有一點點進步，10年能跨出一小步，台東有一位智能障礙青年練習了10年，可以上台演講分享他的生活。

李東蒼說，許多家長一開始是以才藝為治療手段，往往意外發現孩子有某種天賦，比方唐寶寶很會裝扮表演；這項比賽給心智障礙他們表演舞台，雖無法增進智能，但可幫助拓展人際關係，目標是自主生活。

成人組的陳尚哲畫「我想當鄒族酋長」，他有一次到阿里山遊玩，看到鄒族精彩的勇士舞，希望自己也像酋長一樣英勇。（周麗蘭攝）

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