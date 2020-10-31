台中市萬和宮保存5件文物繼2016年9月獲得登錄後；包括開基媽像、老二媽神像及「福蔭全臺」匾等10件文物，今年10月再經市府公告指定為台中市一般古物。萬和宮指出，該宮典藏文物累計已多達15件登錄為古物，不僅再創下文物保存新猷，亦為台中市宮廟之冠。

萬和宮董事長蕭清杰說，2016年9月2日市府核定萬和宮的5件文物，包括「張國祿位」、「昭和年款銅鐘」、「道光年款鉎鐵大鐘」、「鉎鐵金爐」4件，為台中市生活儀禮器物類一般古物；「德媲媧皇匾」為台中市圖書文獻類一般古物。

今年10月22日市府再公告，萬和宮典藏「開基媽像」、「老二媽像」、「聖二媽像」、「聖三媽像」、「萬和宮龍鳳紋木香爐」、「萬和宮觀音殿木香爐」、「狻猊鈕蓋展耳木薰爐」、「福蔭全臺」匾、「萬里恩波」匾、及「德遍寰瀛」匾等10件文物，指定為台中市古物。

萬和宮「福蔭全臺」匾為橫長形木匾，距今達288年，為中市落款年代最早之匾。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

蕭清杰指出，「福蔭全臺」匾為橫長形木匾，由7塊杉木橫向木板拚接而成。經研究團隊檢測與考據，獻匾的彭朝桂，為雍正9年到任的台灣鎮標右營守備，為駐守台中盆地武職；反映犁頭店篳路藍縷時期媽祖宮的村廟性質，距今達288年，為中市落款年代最早之匾。

傳承200餘年，3年1次的「老二媽西屯省親遶境」密切關連的「老二媽像」，為黑面軟身神像，頭髮疑以真人頭髮植入，扎成包頭。戴雙層9龍2鳳7旒冠，披雲肩，穿雙龍長袍，穿白色、水藍色內襯；以真人頭髮製髻，在台灣神像實屬不多。

萬和宮開基媽像，為一體成形木雕像，黑面歛目垂耳著金色蟒袍，正見裙裝，其間有劍帶出露，右掌懸握胸前，左掌覆按膝上，身坐圈椅；本神像相傳係與台中盆地漢人開發始祖張總兵，於清康熙23年（1684），由聖地湄洲，恭請護船來台，安置犁頭店。

蕭清杰強調，萬和宮長期以來重視鄉土文化藝術教育的推動；宮內典藏的眾多文物，亦妥為維護。至今累計15件經市指定為台中市古物，不僅是萬和宮文物保存新里程碑，也為台中市宮廟之冠。

萬和宮「開基媽像」，為一體成形木雕像，黑面歛目垂耳著金色蟒袍，正見裙裝；由聖地湄洲恭請護船來台，安置犁頭店。 （萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

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