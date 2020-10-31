扶鑾、八家將、刀梯文化…等民間宗教科儀也變成文化研討主題，「第一屆「玄門」宗教文化研討會」，12月5日正式在台中舉行，會中也將邀請具實務經驗的神職人員共同出席座談，期盼從多元文化資產的角度讓更多民眾來認識流傳千年的道教信仰。

促成這項美事的是77歲中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢，他29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導。1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師。去年2019年更以76歲高齡獲率取為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，希望未來能為宗教界做出更多的貢獻。

蕭道賢表示，中國武當道教太玄法師協會，在一群關心宗教文化，致力道教學術推廣的法師及同道努力下，已邁入第16年。今年將在12月初舉辦「第廿二屆登108層刀梯法會」，並舉辦台灣首場「祈安九皇朝真禮斗科醮」以及「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，透過三合聖會，推動推動善良社會風氣。

其中最受宗教人士及學術界重視的「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，研討主題，包括：扶鑾、八家將、刀梯文化等；目前已有相當多的宗教人士參與，而學術界將有玄奘大學、中州大學、南華大學、台中科技大學、逢甲大學、輔仁大學及真理大學等共襄盛舉。籌辦這場盛會之一的中州科技大學校長黃思倫也表示，希望在學術與信仰對話中，豐富實務與學術，培育出全方位的宗教人才。

(中時 )