嘉義縣阿里山鄉一年一度的「生命豆季」鄒族傳統婚禮今日登場，新人身穿鄒族服飾，手牽手接受眾人祝福。曾在生命豆季中宣示牽手共度一生的新人，紛紛有了小豆豆的誕生，阿里山鄉長杜力泉說，自開辦以來，迄今共268對鄒族新人參加，生了782位小豆豆；而去年15對新人生下的14位小豆豆，也非常令人開心雀躍。

杜力泉表示，鵲豆在鄒族人傳統思維中亦為生命精神表徵，族人又稱其為「生命豆」，鄒族耆老鑑於族內人口日益減少，因此提出人口成長計劃時，特以「生命豆」所代表堅忍義涵，演化為族人婚禮儀式開端，期許鄒族人效法生命豆強韌的生命力，成長茁壯並開花、結果。

新人們於結婚證書簽名。（張毓翎攝）

杜力泉說，鄒族生命豆季系列活動以鄒族集團婚禮為主軸，並結合阿里山部落人文、觀光、產業等資源，這項活動經行政院列入交通部觀光局所屬之觀光旗艦「原住民族系列活動」之一，原住民族委員會亦將其列入年度原住民族重大慶典活動之一。

今年生命豆季以「『鄒』一輩子」作為主題，取諧音「走一輩子」，祝福熱戀情侶、新婚夫婦，或老夫老妻，在婚禮氣氛的催化下，飄滿了愛情的香甜氣味，更象徵生命豆季系列將持續綿延不絕的走下去。

今年有13對鄒族新人參加，今日上午10點半新郎新娘出場分別接受長老祈福，接下來，彼此交換信物、共飲「同心酒」，擔任這次婚禮證婚人的杜力泉宣讀結婚證書後，新人紛紛在結婚證書上簽名，現場熱鬧又溫馨。

阿里山鄉長杜力泉和阿里山鄉民代表主席林清良致贈每對新人2萬元禮金和禮品。（張毓翎攝）

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