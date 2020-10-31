台電台中區處志工每年配合台中市政府與拓凱基金會舉辦「大台中志工日」，帶領弱勢團體一日遊；台電台中區處今年攜手富邦綜合證券志工，31日在業務副處長岳小娟、志工服務團團長游淑玲的帶領下，陪伴天主教曉明社會福利基金會30位長輩，一同至台中大木塊生態農園戶外踏青、重溫農耕生活。

一整天的活動下來，曉明基金會長輩親自DIY種植有機蔬菜，更親自製作並品嘗了親手製作的pizza、鳳梨酥，以及古早味的竹筍肉圓粿，更在園區裡開心的與各種可愛動物互動與合照。

台電台中區處志工攜手富邦綜合證券志工協助長輩手作pizza、鳳梨酥。（台電提供／王文吉台中傳真）

台電台中區處副處長岳小娟表示，台電志工攜手富邦綜合證券志工近30位長輩，共同體驗、回味鄉村活動，親近自然、拓展人際關係，迎向健康活力新生活，一方面也提升台電公司服務民眾，貼心、溫暖的形象。

岳小娟進一步表示，台灣已進入高齡化社會，政府努力提升銀髮族社會福利，台電以實際行動支持並關懷銀髮族。活動尾聲，岳小娟代表台中區處全體同仁捐贈3萬元愛心捐款與天主教曉明社會福利基金會。

全程參與戶外踏青活動的天主教曉明社會福利基金會執行長黃淑貞說，台灣於1993年7月正式進入老人國的行列，需被照顧的老年人口也越來越多；鑑於老人福利服務缺乏，機構於1994年起投入老人社會福利服務工作，並受台中市政府委託，陸續承辦台中市北區居家服務中心及中西區居家服務支援中心。

台電台中區處志工攜手富邦綜合證券志工陪伴30位長輩前往大木塊生態農園戶外踏青。（台電提供／王文吉台中傳真）

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