第18屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的民眾中不乏有許多家庭，帶著3個孩子參與遊行的謝媽媽表示，今年陸續參與2次同志遊行，希望讓孩子可以認識同志。

帶著2個5歲雙胞胎、1個1.5歲孩子參與的謝媽媽表示，期待透過自然而然讓孩子認識同志，讓他們知道社會上有許多同志存在，「就算以後要喜歡女生或男生都是可以自己選擇」。

而帶著小學四年級參加的黃媽媽說，周遭許多朋友是同志，在他們受邀之下已經連續參加第4年，也期待讓孩子可以認識同志。

第 18 屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的民眾中不乏有許多家庭。（林良齊攝）

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