父母帶孩子參與同志大遊行 落實性平教育 15:052020/10/31 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第 18 屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的民眾中不乏有許多家庭。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第18屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的民眾中不乏有許多家庭，帶著3個孩子參與遊行的謝媽媽表示，今年陸續參與2次同志遊行，希望讓孩子可以認識同志。 帶著2個5歲雙胞胎、1個1.5歲孩子參與的謝媽媽表示，期待透過自然而然讓孩子認識同志，讓他們知道社會上有許多同志存在，「就算以後要喜歡女生或男生都是可以自己選擇」。 而帶著小學四年級參加的黃媽媽說，周遭許多朋友是同志，在他們受邀之下已經連續參加第4年，也期待讓孩子可以認識同志。 第 18 屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的民眾中不乏有許多家庭。（林良齊攝） (中時 ) #同志 #孩子 #參與 #遊行 #媽媽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨國同婚未合法 伴侶盟遞陳情書給民進黨 15:492020/10/31 生活 父母帶孩子參與同志大遊行 落實性平教育 15:052020/10/31 生活 外國人參與同志遊行 「完全不擔心台灣疫情」 14:472020/10/31 生活 台灣同志遊行「成人之美」 逾10萬人參與 16:272020/10/31 生活 藍營青年團參加同志遊行 正反意見帶回黨中央 15:432020/10/31 政治 萬聖節闖關兼看總冠軍 中信金融園區免費開放 14:112020/10/31 體育 中企處發現‧新城鄉成果市集開跑 04:102020/10/31 證券．權證 幽靈組織長佔公園 開班牟利 04:102020/10/31 地方新聞 20駐台辦事處參與同志遊行 荷蘭辦事處「橘色永遠是愛的一部分」 14:132020/10/31 生活 徐若瑄自豪嫁對人 結婚7年天天熱戀 04:102020/10/31 娛樂新聞 生活熱門新聞 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 扯爆！男向友人借Nissan 車開46K才驚覺是Toyota - 生活 長榮女大生案「死亡小巷」今晚變這樣 學生嘆：3年來第1次 - 生活 史上最狂！咖啡買1送2 身分證「3碼中2碼」喝爆1個月 - 生活 一家三口電費竟要「12204」 網一看帳單上4字秒懂：難怪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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