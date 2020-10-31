沒想到企業排球16年聯賽新球季的第1場比賽，就要拚到第5局、打了145分鐘才分勝負！台中長力31日驚險以21比25、29比31、30比28、25比13、15比7逆轉擊退桃園台產，長力執行教練莊世賢說：「關鍵出在高偉誠是第1年幫我們打球！」

上季效力雲林MIZUNO的高偉誠，如今轉戰長力的首役，就幫助新東家演出大逆轉，莊世賢說：「高偉誠是很優秀的球員，只是因為剛轉換球隊，一開始並不適應，不過我們持續鼓勵他，總算在第3局逐漸恢復，他正常，我們全隊就正常。」

莊世賢也成為史上首位使用鷹眼挑戰系統的教練，「我一直很希望能有挑戰系統，很感謝今年協會終於花很多錢啟用挑戰系統，我相信在球賽關鍵時刻，這個挑戰系統絕對可以發揮作用，像是第5局觸網挑戰成功，就成勝負最大關鍵。」

「其實不少人都告訴我，我有可能是使用最多挑戰系統的人，」莊世賢說，「畢竟我球賽看得蠻多了，又是一個相當重視比賽勝負的人，我一點也不希望比賽勝負出現太多誤判，所以我會不斷使用挑戰系統，看來我今天成功率還蠻高的。」

(中時 )