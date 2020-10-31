台北市立動物園再傳喜訊，今天凌晨5點55分非洲動物區的金剛猩猩「Tayari」順利產下寶寶，這也是動物園建園以來，透過台荷國際瀕危物種保育合作，首度成功繁殖金剛猩猩寶寶。園方指出，正逢建園106年園慶，真的是喜上加喜。

荷蘭阿培浩靈長類公園2隻母金剛猩猩「Irlki」和「Tayari」在去年11月6日抵達台北市立動物園，保育員今年2月17日觀察到雄性金剛「迪亞哥」和「Tayari」出現交配行為，3月3日首次以驗孕試紙測試到陽性反應，推估預產期將落在10月底。

園方指出，今天上午保育員觀察到「Tayari」已產下寶寶，再透過監視器影像，確認「Tayari」凌晨4點30分開始尋找適合生產的位置，經由1個半小時的陣痛，在5點55分順利產下頭一胎寶寶。

園方表示，今日天氣很好，保育員觀察到「Tayari」能正確抱持新生寶寶，並讓新生寶寶成功吸到母乳後，上午11點10分開啟通往戶外活動場的閘門，讓「迪亞哥」一家，能自行選擇是否到戶外活動場放風。

保育員指出，在「迪亞哥」的帶領下，「Tayari」和「Iriki」也跟著到戶外活動場享受溫暖的秋陽及美食，許多親臨現場的遊客，也立即注意到抱著新生寶寶出來活動的「Tayari」，紛紛拿起手機及相機紀錄。

今天天氣晴朗，「Tayari」帶著寶寶到戶外活動場享受日光浴。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

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