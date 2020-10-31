眼皮狂跳究竟是好事還是壞事？塔羅牌專家艾菲爾老師在臉書分享，眼皮跳除了與身體健康有關係外，也可利用眼皮跳的時間及左右眼跳，來注意未來恐發生的事情。其中若是在上午9點到下午1點之間右眼跳，恐有厄運發生。

【子時23：00～00：59】

左眼跳：會有貴人出現幫助解決眼前的困難，或是得到不錯的機會。

右眼跳：代表食神到，有口福。

【丑時01：00-02：59】

左眼跳：最近可能有讓你煩心、擔心的事情會發生，建議先想好應對之策。

右眼跳：人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是許久沒見的朋友丶長輩或戀人。

【寅時03：00-04：59】

左眼跳：近日可能會有遠方訪客，免不了聚餐，若閒錢不多則建議婉拒。

右眼跳：最近會發生不錯的事，像是獲得意外之財、發票中獎等。

【卯時05：00-06：59】

左眼跳：事業上的貴人會出現，或是替你拉紅線的媒人。

右眼跳：好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

【辰時07：00-08：59】

左眼跳：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳：最近錢花得有點凶，建議要仔細理財。

【巳時09：00-10：59】

左眼跳：會愉快的事發生，聚餐有點多，偶爾有驚喜。

右眼跳：注意出門行車安全，建議低調行事、不要衝動。

【午時11：00-12：59】

左眼跳：過去的努力將收成，會有讓你開心的事情發生，也有口福。

右眼跳：可能發生不在計畫之內的事，行車外出要多注意。

【未時13：00-14：59】

左眼跳：將有好事發生，最近有想做的事情，可以立刻行動。

右眼跳：同樣有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。

【申時15：00-16：59】

左眼跳：最近可能有突如其來的花費或掉錢意外，建議小心理財、注意安全。

右眼跳：最近異性緣不錯，有事情要幫忙，可以多找異性求助。

【酉時17：00-18：59】

左眼跳：可能有不速之客來訪，建議提早準備；若被要求幫忙可答應，對自身是好的。

右眼跳：會有許久不見的朋友、親戚來訪，或是遇到舊朋友。

【戌時19：00-20：59】

左眼跳：最近可能有人會以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心接，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

右眼跳：最近社交運不錯，可能需要參加聚會，可以從中認識到新朋友，但也要小心新朋友，別太快掀了自己的底牌。

【亥時21：00-22：59】

左眼跳：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會，請多把握並認真執行。

右眼跳：人際上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。

(中時新聞網)