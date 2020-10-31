台中市梧棲區農會31日舉辦2020鰲港逐鳳、農趣旅行安全無毒友善農業推廣活動，今年以「農趣旅行」為主題，運用上千隻鳳凰旗、鯉魚旗，結合壯觀花田，打造豐富多彩的地景藝術，花期至11月30日止。健行活動有1500多人響應，花田小徑一早頓時人潮洶湧，人龍綿延數公里。

新冠肺炎疫情蔓延全球，國人出國計劃被迫延宕，而在國內疫情趨緩之下，梧棲區農會以「偽出國」概念為策展主題，三大花田區包含日式鯉魚旗風情區（向日葵花田）、歐式鳳凰旗風情區（波斯菊花田），透過異國特色的花田佈置，滿足民眾偽出國樂趣。

活動會場佈置上百隻梧棲區中港高中、梧南國小、永寧國小、中正國小、大德國小等學生創意彩繪鳳凰旗飄揚於天空中。

千人健走全程約5公里，沿途有大自然薩克斯風樂團表演，花田展示區有街頭藝人紀堃源老師樂器演奏、紀寶源老師團隊小提琴演奏及楊淑華老師帶領家政班舞蹈演出，讓民眾遊花田時，一次滿足視覺及聽覺雙重享受。

梧棲千人健走全程約5公里，沿途有大自然薩克斯風樂團表演等。（王文吉攝）

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