全台最大規模「ITF台北國際旅展」，10/30至11/2於南港展覽館盛大登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店（攤位編號：I1004）董事長藍心瑩表示，今年參展銷售額以倍增為目標，飯店也祭出全年最誠意價格，現場購買票券最低36折起，並首度祭出買10張豪華湖畔Villa住宿券贈10張極景客房住宿券空前優惠，企業、家族都適用。

今年年初剛升任董事長的藍心瑩指出，農曆年後因疫情，飯店生意受到很大衝擊，幸好台灣疫情獲得良好控制，加上境管因素國人無法出國旅遊，5月開始生意明顯好轉，暑假平均住房率有七成多，目前平日有五成多，周末假日有八到九成，農曆春節訂房估計會爆量。

昨日參展首日，綠舞銷售額已見到是去年的倍數，這次綠舞續推家庭四人客房一泊二食和去年熱銷雙人餐券及風呂券等，還有滿額抽獎等多項好康，旅展期間限時獨賣，可趁此優惠一次買好買滿。

不用遙遠路程，到宜蘭就能來場「偽出國」風情 ！入住綠舞即可享受日式主題造景庭園美景、眺望龜山島、以及在絢麗的蘭陽平原懷抱中入眠，園區還有日式浴衣、抹茶體驗等多元豐富活動讓全家大小都盡興玩樂。

2020 ITF台北國際旅展，綠舞國際觀光飯店推出多項優惠，包含去年最熱賣「玥-山景客房-一泊二食」旅展價僅需NT$6,888（原價NT$14,154），相當於49折；今年首賣「嵐-山景雙床四人客房-一泊二食」NT$10,688（原價NT$22,808，約47折）。

旅展現場獨賣住宿券買10送10「豪華湖畔Villa Plus方案」，購買10張豪華湖畔Villa住宿券加贈10張極景雙人客房住宿券優惠，每張只需NT$25,800，下殺約36折起，為全商品最殺折扣。

餐飲部份，首推CP值最高「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」NT$1,780（原價NT$3,356，約53折），滿足美饌、泡湯、遊日式園區三大享受。另外加碼現場購買住宿券，每房加贈經典浴衣體驗及風呂券，Villa再加贈和親子體驗，另外更是祭出消費單筆滿額抽獎活動，最大獎為市值$55,000豪華湖畔Villa住宿券，買越多省越多。

詳細資訊可洽綠舞官網：www.dwsresort.com.tw或訂房專線03-960

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