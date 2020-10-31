主計總處30日公布第三季GDP經濟成長率為3.33%，優於原預測2.01％，為近9季以來最高。財信傳媒董事長謝金河表示，受疫情衝擊，台灣又穩居四小龍之首，這個第三季成長率GDP3.3%真是得來不易，背後有兩大動力支撐，一是，第三季出口有兩個月超過300億美元好成績；再者，三倍券推動國旅引爆的內需，使得在疫情籠罩下的台灣經濟內外皆美。

謝金河在臉書發文指出，今年三月IMF印度裔的首席經濟學家Gita Gopinath預測台灣全民年經濟成長率為負4%，他第一時間跳出來說絕對不可能，並給出心中目標值在1.5到2之間，這是在疫情最悲觀的時候。

他說，到了下半年，各地方首長賣力推動國旅，連陳時中部長及林佳龍部長都卯足全力，終於引爆國旅熱度。今年很多人不能出國，但偽出國行程熱門，只要坐飛機可達的地方，全都被人潮擠爆，今年出國旅遊人數會創下歷史新低，但國旅人數會創下2.1億人次的歷史新高，這是帶動內需消費的關鍵之所在。

「台灣人熱中出國旅遊，尤其像去日本，一年將近500萬人次，國人出國平均每年約1700萬人次，因為旅遊在國外產生的消費約8000億台幣。這回出不了國，第二、三季，國人在國外的消費大減96%，這個本來要花在國外的錢，現在留在台灣消費，這是促成內需成長的動力。」

謝金河表示，主計總處公布第3季經濟成長率是3.3%，這個數字令人驚艶，促成GDP亮眼表現的兩大主力，一是，第三季出口有兩個月超過300億美元好成績；再者，三倍券推動國旅引爆的內需，第三季國內消費成長5.09%，使得在疫情籠罩下的台灣經濟內外皆美。

今年的三個季度，台灣經濟成長率分別為1.53%、-0.73%、3.33%，如果第四季也保持好成績，今年的數字會很好看。主計處估今年1.56%，明年3.92%，元大寶華及中華經濟研究院也紛紛上修至1.5到2%之間，台灣今年在疫情中經濟表現可說是可圈可點。

謝金河提到，這兩天，各國紛紛公布第三季經濟成長率，美國用季算，第二季修正後是-31.4%，第三季是正成長33.1%，歐元區第二季季減12.1%，第三季是正成長12.7%，歐美把第二季的大衰退扳了回來。亞洲的新加坡第三季年減7%，季增7.9%，南韓季增1.9%，年減1.3%，香港第三季年減3.4%，台灣穩居四小龍之首，這個第三季GDP3.3%成長率真是得來不易啊！

(中時新聞網)