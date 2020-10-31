台南市府促銷虱目魚，31日於將軍區舉辦「將軍虱想同樂會」產業文化活動，除了熱鬧市集，現場有700分虱目魚粥免費品嘗，500條1.5斤的虱目魚50元大拍賣，台南市長黃偉哲也到場嘗鮮，他說，台南虱目魚產量全台最大，市府也大力行銷虱目魚，助漁民拓展銷售通路，漁業命脈值得大家來關心。

台南市政府農業局每年規畫一系列虱目魚產業文化活動，由學甲、北門、將軍、七股、安南等5大產區接力行銷，「將軍虱想同樂會」31日於康那香觀光工廠熱鬧登場，除了有新鮮美味的虱目魚粥可品嘗，現場更提供500尾虱目魚以50元拍賣，每尾重達1.5斤，市價上百元。

台南市府促銷虱目魚，31日於將軍區舉辦「將軍虱想同樂會」產業文化活動，除了熱鬧市集，現場有700分虱目魚粥免費品嘗。（劉秀芬攝）

將軍區長洪聰發指出，今年推出免費限量的集章闖關遊戲，參加者只要正確回答問題可蓋關卡章一枚，通過8個關卡，即可獲贈百元農漁特產兌換券1張，向現場攤商兌換商品，將美味帶回家。氣球達人小琪老師更是孩子王，輕鬆摺出可愛又吸睛的魚造型氣球，讓人愛不釋手。

將軍區公所現場也發表社區營造成果《這一站．將軍—我的愛》微電影，呈現將軍最真實、最自然的人文地景。洪聰發表示，想到現場感受劇中特色場景的民眾，還可以循著區公所特別繪製的導覽地圖來一趟濱海輕旅行，享受這純樸靜謐的美景及隱藏美食。

台南市府促銷虱目魚，31日於將軍區舉辦「將軍虱想同樂會」產業文化活動，市長黃偉哲（左四）到場同樂。（台南將軍區公所提供／劉秀芬台南傳真）

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