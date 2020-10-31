社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生，和他創辦的食物銀行。（資料照／廖德修攝）

食物銀行的概念近年來已逐漸被社會各界肯定，社團法人台北市臻佶祥社會服務協會理事長、中正區忠勤里里長方荷生表示，食物銀行成立的目的是透過公益團體連結善心企業、商家或是個人，捐助食物及日常用品，經過援助機制，送到需要援助之弱勢家庭或短期急難救助的人手中，協助其渡過危難、重建生活。

方荷生說，南機場幸福食物銀行自102年底成立運作以來，長期幫助南機場社區低收、中低收入弱勢家庭及社會局轉介急難救助民眾，每月給予500點兌換店數，可至幸福食物銀行換取家戶生活所需食物及日用品。至今年5月止，南機場幸福食物銀行每月平均領取物資點數計8萬6643點，食物銀行會員數達336戶。

由於幸福食物銀行營運成效卓著，為協助更多弱勢家庭，臻佶祥協會與台北市信義區黎安里合作，利用當地國防部閒置廢棄空間，成立該協會於台北市第二間實體食物銀行，命名為「臻佶祥黎安幸福食物銀行」，藉以幫助更多弱勢族群方便就近領取需要的物資。

財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會長年關注老人、身心障礙者、兒童(含青少年)、弱勢家庭的照顧，對於公益團體及慈善團體的捐助更是不遺餘力。

有鑑於食物銀行多年來對弱勢族群的幫助與援助，基金會副董事長侯博裕特別捐贈一輛價值80萬8千元的冷凍冷藏貨車給臻佶祥黎安幸福食物銀行，做為該食物銀行運送物資及續食之用，這也是侯永都基金會歷年來捐贈社會公益的第23部車輛。

方荷生非常感謝侯永都基金會捐贈冷凍冷藏貨車，讓該協會可藉由捐贈的交通輸具，將社會及企業愛心捐贈物資，快速安全的送抵食物銀行，配合既有的機制，分送到需要關懷救助的人手中，讓社會的關懷與溫暖，造福更多需要幫助與照顧的朋友。

(中時 )