榮興採茶劇團客家大戲《地獄變》，獲得傳藝金曲獎肯定，分別拿下最佳傳統表演藝術影音出版獎，鄭榮興最佳音樂設計獎及蘇國慶最佳新人獎殊榮。苗栗縣長徐耀昌讚為苗栗之光，肯定榮興採茶劇團獲獎實至名歸，盼持續深耕客家戲曲，宣揚傳承客家藝文。

榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化近30年，推出客家大戲《地獄變》講述民間青年畫家皇甫軫與宮廷內教博士吳道子兩代藝術家，無意間成為朝中權貴打賭的工具，因而產生在畫藝與人品上的一場競比，最後2人均在畫作上呈現內心頓悟的靈感，黎民百姓亦可上天堂，王公貴族也會下地獄的創新意念。

今年榮興客家採茶劇團以客家大戲「地獄變」榮獲第31屆傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎，鄭榮興最佳音樂設計獎及蘇國慶最佳新人獎殊榮。徐耀昌指出，榮興客家採茶劇團在2008年登錄為苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」保存團體，在榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興等人帶領下，不斷創新與突破，重現傳統客家採茶戲的藝術風采，在競爭激烈的傳藝金曲獎獲獎，實至名歸。

鄭榮興表示，30多年來在傳統藝術的路上不曾缺席過，致力提升客家戲曲的精緻化與藝術價值，在音樂部分將山歌採茶、客家八音及亂彈曲腔多元融合、與時俱進，讓客家戲曲音樂更加多元豐富。榮興工作坊鄭漪珮說，感謝文化部、客委會、傳藝中心、《地獄變》幕前幕後的各位老師及榮興客家採茶劇團共同努力完成這齣戲，並感謝一直在這條路上不輕言放棄的藝術工作者們。

身為閩南人的蘇國慶以「注音拼音法」學習客語並投入客家戲發展，他感謝劇團的栽培以及鄭榮興、導演等人給予機會。蘇國慶表示，好的作品，不是靠個人努力就能完成，因為他有強大的團隊「榮興劇團」所有的團員支持，未來將不斷的表演及創作，希望客家戲能受到肯定，得到更多的支持。

榮興採茶劇團榮獲第31屆傳藝金曲獎3項大獎，蘇國慶獲得最佳新人獎殊榮。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

(中時 )