愛琴海30日發生規模7.0的「地牛翻身」，強大的震波撼動土耳其與希臘，土耳其沿海伊茲米爾更成為重災區。在各大媒體播放的地震影片中，最令人震撼的莫過於土耳其電競實況主厄齊爾，直播到一半便天搖地動，嚇得厄齊爾虎軀巨震，驚慌失措地衝出房間。這場地震已在土國與希臘分別奪去24條與2條人命。

影片畫面顯示，當時已打開直播的厄齊爾，神情輕鬆地打著字與粉絲互動。隨後他覺得不對勁並望向一旁，而愈來愈強烈的晃動讓他嚇得大聲喊叫，拔下耳機後拔腿逃跑。

電競實況主直播當下，強震突然來襲嚇得他大叫且拔腿就跑。

雖然厄齊爾人已逃出，但直播仍沒有關上。畫面清晰可見房間搖晃愈來愈劇烈，整個房間上下晃動、裝飾品掉一地，鏡頭外的狗狗也不斷吠叫。所幸厄齊爾成功逃出，而家人也都平安無事。

地震還引發海嘯襲擊薩摩斯島，土耳其西海岸也因海水倒灌而淹水。在推特上播放的影片顯示，伊茲米爾因倒灌的海水形成「城中河流」。

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020

截至台灣時間15時，土耳其救援機構已證實至少24人死亡，近800人受傷；希臘則有2名薩摩斯島人(1男1女)死亡。

「半島電視台」報導指出，土國災區集中在伊茲米爾一帶。伊茲米爾住有居民300萬人，且高樓林立，仍不清楚有多少人困於斷垣殘壁中。

救難人員已在12棟坍塌的建築物展開救難行動，他們赤手空拳挖掘的建築物殘骸，希望能發現倖存者。伊茲米爾省長考謝爾(Yavuz Selim Kosger)表示，目前至少有70人獲救。

目前土耳其與希臘外長已宣布，將在救援與重建上展開互助，暫時擱置地中海東部能源權利糾紛。

(中時新聞網)