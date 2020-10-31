鑑於近期國際情勢的重大發展，蔡英文總統今上午在總統府召開國安高層會議，總統府發言人張惇涵轉述總統在五面向做出裁示，要深化台美經濟合作，台灣宣布放寬美豬、美牛進口政策後，獲得美方善意的互動，都是因為台灣願意面對問題、解決問題，展現重建國際信用決心，而推動的實質進展。相信台美貿易談判在這些進展的基礎上，可以持續累積前進的動能，俟時機成熟，自可水到渠成。

張惇涵轉述，今會議鑑於近期國際情勢的重大發展，包括美國總統大選以及中共五中全會，對美中及兩岸關係皆有廣泛而深遠的影響，蔡總統在上月已指示國安會組成專案小組，就相關情勢的可能發展，進行持續掌握及分析研判，並就各種可能狀況沙盤推演，預為因應部署。

張惇涵表示，總統在會議中，就中國軍事威脅與區域安全、持續深化臺美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展等五個面向做出裁示。

他說，持續深化台美關係上，總統表示，近期以來，台灣得到美國主流民意，以及朝野政黨的一致支持。美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案；行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，國人有目共睹。

總統指出，台美關係是台灣外交工作的重中之重，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是台灣推動台美關係發展的首要目標。

總統指示國安會、外交部、駐美代表處要持續加強對美外交工作，包括相關情勢發展的有效掌握、美國朝野各界對台支持的爭取，以及進行中重要政策方案的穩健進行，就未來幾個月最優先工作項目，積極落實執行。

總統說，台灣和美國是理念和價值的同盟，相信未來台美關係會在既有互動合作的基礎上，持續鞏固深化，不會受到任何變數的影響。

未來經濟發展上，總統也指示，財經部會要特別注意美國總統大選後金融市場及經濟情勢的變化，並加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，重大投資計畫及基礎建設計畫要加速推動，以強化經濟應變能力。

在供應鏈重整方面，總統強調，未來應在「5＋2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫的基礎上，加速推動國內產業轉型升級；並配合「新南向政策」及和主要貿易夥伴雙邊、多邊經貿合作，協助供應鏈的海外佈局。

總統也再次強調，要深化台美經濟合作。在8月28日宣布放寬美豬、美牛進口政策後，除了第一時間美國副總統、美國國務卿、美國跨黨派國會議員，以及台美產業界以各種管道，公開、積極回應支持深化經濟合作以外；國務次卿柯拉克也在日前訪台，台美雙方就各項經濟議題進行廣泛意見討論；乃至美國參議院跨黨派、過半的參議員，聯合致函美國貿易代表署，呼籲行政部門應展開與台灣簽洽「雙邊貿易協議」 (BTA) 的談判等，都是因為台灣願意面對問題、解決問題，展現重建國際信用決心，而推動的實質進展。

總統說，相信台美貿易談判在這些進展的基礎上，可以持續累積前進的動能，俟時機成熟，自可水到渠成。

總統也表示，除依據蘇院長上週四在行政院院會指示，加強在策略性領域的供應鏈合作之外，也要積極落實召開「台美經濟對話」，爭取恢復「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談，及開啟「台美雙邊貿易協定」（BTA）諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。同時，也要充分利用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，積極推動台美在新南向及中南美國家建立供應鏈合作網路。

今天出席是項會議的，除了總統、副總統與行政院蘇貞昌院長、行政院沈榮津副院長，並有總統府李大維秘書長、國安會顧立雄秘書長、行政院鄧振中政務委員、行政院龔明鑫政務委員、內政部徐國勇部長、外交部吳釗燮部長、國防部嚴德發部長、參謀總長黃曙光經濟部王美花部長、陸委會陳明通主委、海委會李仲威主委、國安局邱國正局長、駐美代表蕭美琴、國安會諮詢委員傅棟成、國安會諮詢委員陳俊麟、海基會詹志宏副董事長兼秘書長，及警政署陳家欽署長等。

(中時 )