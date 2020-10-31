交通部觀光局台灣自行車節主軸活動之一「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」於31日、11月1日兩天在日月潭向山遊客中心舉行。31日登場的活動為「日月潭—塔塔加—阿里山」路線挑戰及「兒童滑步車」，總計吸引200位的公路自行車愛好者，以及500位學齡前小小騎士參與。

活動由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處長洪維新、中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿、許淑華立法委員辦公室主任賴聰耀一起鳴槍出發。

日管處長洪維新表示，配合2020脊梁山脈旅遊年，日管處首次將自行車活動結合高山主題，規劃爬坡挑戰路線，從台灣的心臟日月潭出發，一路騎上臺灣最高山的玉山塔塔加鞍部，再延伸騎乘至阿里山森林遊樂區，全程約100公里，總爬升約2710公尺。

因活動路線極具挑戰性，適合有一定體能與經驗的專業車友參加，所以今年先開放200位名額，同時也為明年2021自行車旅遊年預作暖身。

同日上午在向山遊客中心草皮廣場，舉辦深受家長及小朋友喜愛的兒童滑步車趣味賽，500位2歲至6歲的小朋友，分批於主辦單位所規劃的賽道上較勁，家長們也在一旁熱鬧加油。小小選手們以車會友，有的邁步奔馳，也有原地耍萌，可愛逗趣的模樣讓所有人留下美好的回憶。

兒童滑步車趣味賽」，小小選手們以車會友，有的邁步奔馳，也有原地耍萌，可愛逗趣的模樣讓人十分療癒（日管處提供／黃立杰南投傳真）

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