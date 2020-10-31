台灣伴侶權益推動聯盟與今天跨國同婚平權聯盟的夥伴參與一年一度的台灣同志大遊行，總共有超過40位跨國同性伴侶家庭來到現場，並遞交一份「跨國同婚，成人之美」的陳情明信片給民進黨副秘書長林飛帆。

跨國同性伴侶代表Joyce表示，從同婚通過到今天已經533天，跨國同性伴侶寫了無數封陳情信給司法院、法務部、移民署、陸委會等單位，但每一個單位都表示跨國同婚不是自己的權責範圍，跨國同志伴侶被政府搞得「霧煞煞」，不知道到底應該由誰負起跨國同婚合法的責任。

今日伴侶盟與跨國同性伴侶除了製作一份特製明信片給林飛帆，也印製明信片邀請參與遊行的群眾簽署，這些明信片將由伴侶盟統一寄送給蔡英文總統與負責審查法案的立法委員。今天預計收集超過3000張。

伴侶盟表示，由於「涉外民事法律適用法」的規定，同性伴侶若有一方來自同婚未法制化的國家，台灣就不承認他們的婚姻。伴侶盟律師團也已經代理6對跨國同性伴侶進行相關法律訴訟，預計明年上半年高等行政法院就會有初步結果。

(中時 )