獨步天下的二水跑水節，今年更別出心裁，納入三鐵元素，三鐵就是「鐵支路、鐵馬和鐵腿」，國寶級CK124蒸汽火車重出江湖！從彰化站出發，嘟嘟嘟！煙霧飛騰，大夥嗨翻衝列車，縣長王惠美也巧扮列車長帶來驚喜，引領穿越時光隧帶，跑回蒸氣時代，追憶二水跑水傳奇！

「好特別！沒想過坐火車參加跑水節，更驚奇是搭上了傳說中的老火車啊，就像電影場景」，今天不少人懷著興奮期待，趕上最復古、最特別一班列車，要參加一場水花四濺、天下無雙的水圳跑水，「瞧我們的鐵腿功了！」

縣長王惠美打扮列車長，用磁性聲音廣播「歡迎來到彰化，搭乘2020二水國際跑水節專屬CK124蒸汽火車，本列車直達二水鄉源泉站，彰化縣是美麗城市，南北縱長及東西寬度40公里，形似等腰三角形，全縣總面積為1074平方公里，產業發達、人文薈萃，有著『台灣穀倉、農業大縣』的美譽。

二林跑水節獨步天下，有著傳奇故事，今天引跑水，大夥沖下水圳，水夥四濺，洋溢興奮、感恩和驚喜。（吳敏菁攝）

王惠美還巡視各車廂和遊客互動，表示彰化扇形車庫是亞洲唯二，也是縣府努力推廣的特色，這次二水國際跑水節將復古的蒸汽火車帶出來，參加遊客來自海內外。並沿途介紹各鄉鎮特產及特色，包括扇形車庫、八卦山，花壇磚窯、茉莉花，大村雙心池塘、葡萄，員林有百果山、蜜餞，永靖故事牆、園藝樹苗，社頭有清水岩、芭樂，田中有窯燒貓村、優質好米，二水有螺溪石硯、白柚，源泉有林先生廟、胭脂茄、白玉苦瓜等。

緊接著就來到二水，樂隊、小朋友化身車掌歡迎，彰化縣長王惠美換裝擔任主獻官，二水鄉長蘇界欽等地方官員、仕紳一起舉行感恩祭、祈福開幕式、圳頭祭、神轎跑水，以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓年年大豐收，文化局副局長吳文昇擔任引水人，身穿簑衣引導宮廟神轎、大夥兒跑進八堡圳水道跑引水，霎時水花四濺，「哇！水神追來了

！」大火欣喜、感動，洋溢在臉上。

在中午大草原千人宴，品嘗二水特產胭脂茄和白玉苦瓜等，社區總動員，參山國家風景區管理處處長柯建興表示，在全球疫情嚴峻的時候還能舉辦這麼大型的活動是台灣人的幸福，未來一定能夠吸引國際觀光客，盡情體驗鐵支路、鐵馬、鐵腿的三鐵輕旅行。

文化局表示，二水鄉還是集集支線的起點，有條全台唯一與火車競速的鐵馬自行車道，透過自行車道串聯跑水節推出「三鐵跑水小旅行」；二水鄉長蘇界欽表示，二水跑水節是一個深具歷史故事，闡揚先民鑿水圳開發彰化平原的節慶活動，感謝交通部觀光局、彰化縣政府和二水鄉公所一起精心策畫。

二林跑水節獨步天下，有著傳奇故事，今天引跑水，大夥沖下水圳，水夥四濺，洋溢興奮、感恩和驚喜。（吳敏菁攝）

(中時 )