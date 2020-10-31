針對金門酒廠在中共國慶日暨中秋節推出「家國同慶」廣告文宣，透過微信社群網站行銷高粱酒，引發外界質疑為賺人民幣，不惜屈膝下跪的批評一事，金門立委陳玉珍表示，這只是一個單純的商業行為，不要無限上綱的政治化，強調大家應共同珍惜和愛護中華民國引以為傲的品牌。

今年中秋節也是大陸國慶的日子，金酒在微信網站推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，結果招來「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」的批評。金酒公司今天稍早已表示，就是單純的商業行為，目的也只是行銷高粱酒而已。

立委陳玉珍接受媒體訪問也指出，照有心人士的思維模式，如果在行銷文宣中，祝賀美國獨立紀念日快樂，難道就等同是認同美國，不愛台灣嗎？金酒是營利事業，這樣的文宣只是1個單純的商業行為，不應被無限上綱的政治化。

陳玉珍並強調，金酒公司近年積極與台灣本島各縣市進行高粱、小麥契作，對台灣本島農友帶來助益，而金門人向來認同中華民國，也是炎黃子孫，愛好兩岸和平，有心人士無須挑撥，若刻意挑起意識形態而導致金門高梁酒滯銷，相信鄉親將無法容忍，一定會挺身站起來捍衛全民資產，因此她要真心奉勸有心人士不要搞得像獵巫行動一樣，意圖恣意誣蔑和迫害。

金酒近年屢次在國際大賽榮獲金獎，建立華人第一白酒品牌的地位。（李金生攝）

(中時 )