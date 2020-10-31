一年一度的同志遊行今天登場，國民黨青年團在黨主席江啟臣支持下，現身參加，青年團總團長陳柏翰今天表示，雖然黨內對婚姻平權正反意見都有，會蒐集各式意見，帶回黨中央，也會進一步和反對同婚的民代持續溝通。他強調，專法仍有很多問題，對性別友善社會也有許多要努力的地方。

國民黨青年團下午再度參加同志遊行，此次遊行主軸為「成人之美」，青年團總團長陳柏翰率團員20人到場參加，台北市議員徐巧芯、國民黨立委葉毓蘭、鄭麗文、前青年團總團長林家興、呂謦煒也到場共襄盛舉。

葉毓蘭特別戴上貓面具炒熱氣氛，鄭麗文與徐巧芯則在綁上彩虹絲帶表達支持，知名網紅四叉貓也加入國民黨遊行行列，高舉青年團旗幟帶頭向前行，沿路上，不少參與者紛紛與國民黨合影，氣氛歡樂無比。

知名網紅四叉貓手持國民黨青年團旗幟，帶領青年團成員參加遊行。（趙婉淳攝）

陳柏翰坦言，黨內存在反對同性婚姻聲音，「衝突絕對有」，他會持續努力溝通，今天發起「傳情嘎啦嘎拉」，只要寫下對國民黨在婚姻平權或性別友善的建議，就會「送你卡哩卡哩」餅乾。之後再把這些意見帶回黨中央，也會和過去持反同的藍委賴士葆、費鴻泰溝通。

徐巧芯指出，很多立委與議員的辦公室助理，也是同志身分，工作表現也非常好，為我們帶來很多加分與幫助，當他們需要相挺祝福，人情義理當然要出席。

葉毓蘭透露，自己在被提名為不分區立委時，就向黨中央表達支持同婚立場，當時黨中央也予以尊重，她強調，其實黨內很多元，只是大家沒有一直拿出來大聲嚷嚷。

詢及有黨代表質疑參加遊行是「嫌票太多」，徐巧芯說，可以理解他們對此議題的反對、緊張心情，但同志也有感受，政黨本來就是相當多元，各式各樣的人聚在一起，彼此互相尊重。林家興則手持「你說挺同嫌票太多，我嫌你的愛不夠多」告示牌，表達支持婚姻平權的立場，與政治並無相關。

國民黨立委葉毓蘭、鄭麗文下午也到場共襄盛舉。（趙婉淳攝）

(中時 )