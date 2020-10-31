由中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦的第一屆「玄門」宗教文化研討會，12月5日將於台中登場，將邀請宗教學者與具實務經驗的神職人員共同出席座談，期望透過研討會、在學術與信仰對話中，提升台灣宗教文化，藉此推動善良社會風氣。

77歲的中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢，29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導。1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師。2019年更以76歲高齡獲錄取為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，希望未來能為宗教界做出更多的貢獻。

蕭道賢表示，中國武當道教太玄法師協會，在一群關心宗教文化，致力道教學術推廣的法師及同道努力下，已邁入第16年。今年舉辦「第廿二屆登108層刀梯法會」，以及台灣首場「祈安九皇朝真禮斗科醮」，同場更舉行「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，將玄門信仰、民俗與人文精神，期望透過研討回顧與前瞻共同展望台灣宗教文化，藉此三合聖會，推動善良社會風氣。

蕭道賢進一步指出，三合聖會將於12月3～7日舉辦，包括有「道法科醮演場祈安禮斗法會、第一屆「玄門」宗教文化研討會，與「第廿二屆登刀梯法師武考暨文奏授籙陞職醮會」。其中，最受宗教人士及學術界重視的「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，目前已有相當多的宗教人士參與，學術界將有玄奘大學、中州大學、南華大學、台中科技大學、逢甲大學、輔仁大學及真理大學等共襄盛舉。

蕭道賢表示，玄門宗教與文化研討會最重要的是，將存在社會、文化脈絡中的傳統道教信仰與學術對話，讓大家能從多元文化資產的角度來認識流傳千年的道教信仰，並逐步建立系統化的傳承、教學體制，包括行為傳承、信仰傳承、產學合作等，在學術與信仰對話中，豐富實務與學術，培育出全方位的宗教人才。

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