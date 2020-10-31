桃園市八德區公所主辦「青春八塊厝 埤塘樂悠遊」全民健走活動，今日在八德埤塘生態公園展開，超過12500名民眾參與，眾人從八德埤塘自然生態公園出發，途經指玄宮等補給站後返回主會場，健走路線全長約4公里。

活動開場由桃園聖義龍獅團帶來震撼磅礡的戰鼓表演，桃園市長鄭文燦也道場與民眾一起跳桃園市健康操暖身，隨後帶領萬人起走，形成壯觀場面。

鄭文燦表示，桃園市是一個充滿朝氣與活力的新直轄市，期盼市民朋友透過各項體育運動培養健康生活習慣。其中健走的門檻低，對於身體負擔小但維持健康的成效顯著，各區近年來都積極推動健走活動，八德區近年參與人數都突破萬人，可見市民朋友對這項活動的認同。

八德區長邱瑞朝則說，埤塘自然生態公園是區內的重要自然生態景點，也是民眾散步健走的好去處，活動時除了欣賞埤塘公園的自然風光與沿線的美景，公所也邀請到吉他彈唱、魔術、造型氣球等表演增添活動的趣味性；另外感謝指玄宮提供場地作為補給站，並贊助點心、飲品為參與的民眾加油打氣，更展現出八德區各界對於本活動的支持與肯定。

八德區公所主辦「青春八塊厝 埤塘樂悠遊」全民健走活動，今日在八德埤塘生態公園展開，吸引12500名民眾參加。（八德區公所提供／賴佑維桃園傳真）

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