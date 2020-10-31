台大兒童醫院院長黃立民表示，國際已經證實，在歐洲許多新冠肺炎患者都有GBS格林-巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)，國際期刊刺絡針已經發表論文指出，國際目前已經有19名新冠肺炎患者有GBS，而今天傳出一名基隆女性施打流感疫苗後出現味覺異常症狀，初步懷疑是罹患格林-巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)，家屬認為與流感疫苗有關，但黃立民指出，相關單位應該對她進行新冠肺炎病毒採檢，且應立即隔離。

基隆一名李姓婦人（55歲），注射疫苗15天，從四肢痠麻、喪失味覺、知覺到無法自主呼吸住進加護病房，家屬希望總統蔡英文能還給他一個健康的母親。對此疾管署表示，初步懷疑李姓婦人罹患格林-巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)，不過醫院仍在釐清是否可能與其他細菌或病毒感染有關。

黃立民表示，接種流感疫苗出現GBS不是沒有可能，但「典型」症狀應該會在二到六週之間發生，但台中和基隆這兩例都是分別在第十、第九天出現，等於是「灰色地帶」。

黃立民指出，最近的一項發表在《Lancet》旗下期刊《The Lancet Neurology》的研究顯示新冠病毒和GBS有關，新冠病毒會延伸出許多神經系統問題。國際上目前在19名GBS患者的腦脊椎液體當中找到新冠病毒，且新冠肺炎原本就會侵犯神經系統。

黃立民表示，現在正值秋冬新冠肺炎蠢蠢欲動之際，就應該驗一驗，建議應該讓這名基隆女性採檢新冠肺炎，尤其現在就應該先把這名住在加護病房的患者「隔離起來」，以避免造成院內感染的風險。

台灣感染症醫學會前理事長莊銀清也表示，很多病毒都會引發GBS，建議通報系統，但有新冠肺炎案例就要檢驗，對於這名患者，也應該各方面的病毒細菌都要採檢看看，釐清是比較好的。

(中時 )