美國總統大選即將進入尾聲，最新民調，顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普的差距拉近了，到底誰會獲勝？引起全球關注。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》諷刺表示，不管是川普還是拜登，將來的美國路線，仍舊會是以美國自身利益為核心的路線，台灣人去奢望美國哪一黨有可能幫台灣打倒中國大陸，「這根本是癡人說夢」。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》中PO文指出，台灣輿論一面倒的去攻擊特定政黨候選人，甚至有出手介入的痕跡在，都相當不智，「事實上，無論是川普或是拜登當選，美國政府不可能為了任何國家做犧牲他們自己的政策，他們的任何對外政策，一定也是基於對美國自身利益有關，所以，川普上來就反中？拜登上來就親中？這樣的簡單二分法完全不成立。」

該名網友認為，「中國大陸跟美國要牽手，可能只是幾個協議要不要答應的事，但美國要幫台灣打中國大陸，那當時的國際局勢應該已經發生劇烈變化了。美國人現在真正在思考的只有怎麼樣能確保自己比中國賺更多錢而已。」

這篇貼文曝光後，有網友則留言寫下，「美國人在吃包子，呆丸人在喊燒」、「台灣人是『爽就好』，姿勢醜沒關係」」。

(中時新聞網)