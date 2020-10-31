女星李蒨蓉5年前因阿帕契案風波，被網友戲稱是阿帕契姐，她低調反省幾年，最近逐步復出。近日街頭巷尾常見萬聖節活動，媒體報導，李蒨蓉發文表示基督徒不該過萬聖節，有網友問她的朋友是天主教徒，為何卻年年參加萬聖節活動？李蒨蓉則回：「其實任何的宗教信徒都不能代表他是品格優秀的人，這是兩件事。許多流氓無賴都是佛教徒，不是嗎？」

41歲李蒨蓉因「阿帕契事件」名聲慘跌，工作全無，後來她透過宗教的力量跟自己和解，在新書透露當年奉子成婚，被塑造成風光嫁豪門，也鬆口老公非富商，提親時媽媽要求聘金，她氣到把存款全提出給媽媽，「兩袖清風」把自己嫁出去。

書中透露，李蒨蓉在低潮期遇到有人傳教，她改信基督較後，生命有了大轉變，後來聽聞教會需要募款蓋教堂，她雖經濟不寬裕也想幫忙，就把名牌手環轉賣換現金，讓她心中滿滿的激動，覺得自己體現了聖經中投小錢的寡婦，成為她生命中的重要蛻變，不再成為名牌的奴隸。

然據《自由時報》報導，李蒨蓉昨在臉書分享「基督徒不能、也不應該慶祝萬聖節」，認為不該盲目進行「拜鬼行為」，卻忘了節目背後的意涵，有網友問自己朋友信天主教，為什麼卻每年參加萬聖節派對？李蒨蓉回：「其實任何的宗教信徒都不能代表他是品格優秀的人，這是兩件事。許多流氓無賴都是佛教徒，不是嗎？」此話一出引來不少爭議，有人認為她不該將佛教徒拖下水，對此，李蒨蓉刪文後暫時沒有回應。

(中時新聞網)