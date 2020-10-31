台中清水眷村文化園區今年首次辦理藝術家進駐計畫，徵選40歲以下新銳藝術家及原眷戶進駐半年創作，出線的藝術家恰巧都是女性，包括尹子潔、呂玫慧、弦外織音藝術工作室、邱煦湄及「吃蝦剝殼」等，31日起舉辦1個月的年末成果展，歡迎前往清水眷村「跨」藝術。

「女力‧跨‧時代」年末成果展31日開幕，開場邀請台中舞蹈團表演現代舞，貴賓有市議員王立任、弦外織音藝術工作室總監賈瑪莉、吃蝦剝殼工作室藝術家莊孟蓁、楊凱婷，以及駐村藝術家呂玫慧、邱煦湄、尹子潔、清水小願文化創意協會理事長楊培亨，熱鬧非凡。

港區藝術中心代理主任周武慶表示，透過5位藝術家各自不同領域的創材背景，包括從平面繪畫、裝置、纖維、保利膠至互動藝術等，與眷村激盪出精彩的火花。特別邀請東海大學美術系副教授張惠蘭擔任總策展人，在藝術家進駐期間，引導藝術家們創作與溝通。

此次期末聯展，女性藝術家們透過不同世代新能量與多元型態，以不同媒材的多重交叉對話到轉化物質，與清眷空間進行創作。

策展人張惠蘭表示，主題展覽以進階方式顯影當代藝術創作與地方連結的優秀創作者，並藉由眷村文化、藝術學能與女性創作者等三方產生對話，探討藝術進駐多元、豐富的發展面向與課題，也提供觀眾思考自身及多樣性互動關係。

尹子潔在清眷長壽亭展出過去眷村原住戶共同記憶的桌子作品《找回原初記憶》，場展並播放影片《那張桌子》；弦外織音藝術工作室展出《Amour》、《雲端之上2》兩件大型纖維作品，展現賈瑪莉個人獨特性格色及生命觀點。

呂玫慧展出《記憶景觀》，以保利膠保結合清水水稻，指涉時代在建立與搬遷之間的循環狀態。邱煦湄展出《460＊990》，利用珠簾引觀眾注意眷村過往廚房的瓦斯桶儲藏槽空間細節，51號工作室則以《串珠共創計畫》，讓民眾參與共創形式，織做珠簾，體驗串珠的步驟。

「吃蝦剝殼」團隊由莊孟蓁及楊凱婷兩人組成，展出《童記》，以土壤顏料暈染媒材及鐵絲創作，帶領大家一窺那段童年記趣。

駐村藝術家呂玫慧《記憶景觀》以水稻作為眷村的代表景觀，承載著許多眷戶兒時的遊玩記憶，並以客觀姿態與眷村保持共生狀態。（王文吉攝）

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