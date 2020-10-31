台灣國民男友劉以豪日前甫專程赴韓，與影歌視三棲的李昇基共同演出韓國網路綜藝《Twogether》，引發熱議好評不斷。而即將推出的全新超療癒育兒綜藝節目《小森林》，即是由李昇基與炙熱經典《一日三餐》、《尹食堂》的李瑞鎮兩人攜手，更有諧星朴娜勑、超人氣庭沼珉加入，直接被喻為是「超華麗組合」主持群，只不過四人皆為「未婚」，育兒方面更是毫無經驗，碰上這群萌娃們，小森林裡突發狀況不斷，直呼吃不消，還好值得欣慰是，疲勞放大了幾倍，得到的滿足感就放大幾倍，明(1日)起每週日晚間5點，將於中天娛樂台39頻道登場。

回顧《小森林》選角過程，同為《家師傅一體》節目製作人金正旭表示，當時即經常與李昇基聊起孩童相關話題，進而萌生製作《小森林》的念頭，初衷是希望能讓都市裡的孩子，有機會回歸到大自然的懷抱，擁有不一樣的體驗與回憶。傲嬌男李瑞鎮更曝：「我完全不喜歡鄉村，也不喜歡孩子，完全沒想接下主持棒的意思，壓倒最後一根稻草的理由完全是因為李昇基，他說他能搞定一切。」這段誠實告白，透露了哥兒倆令人稱羨的好感情，也因為這樣的緣分，讓觀眾有機會窺睹外表向來冷酷的李瑞鎮，在《小森林》被萌孩兒們融化、直接變身超級奶爸的模樣。

《小森林》為成功讓孩子們吃飯 奶爸奶媽們使出各種絕招。(圖/中天娛樂台提供)

最可貴是，四位奶爸奶媽早在孩子們抵達前，即做足了準備，紛紛主動去考取了兒童料理指導師、兒童心理諮詢師…等育兒相關證照，李昇基更展現了苦練1個月餘的木匠手藝，親手釘製兒童家具做為孩子們的見面禮。而節目中的伙食擔當李瑞鎮，則親自為孩子們的飲食內容進行嚴格把關，因為聽到了朴娜勑無心的一句：「孩子們喜歡啊！」竟然苦心花掉整整1個小時仔細將番茄去皮、堅持製作天然的番茄醬，刀子嘴豆腐心的一面嶄露無遺。這四人也相約一定要當孩子們的好榜樣，例如說話必須使用敬語、不能說髒話、不能說任何抱怨內容、一律用「我們焚化爐見吧！」作為彼此暗號、而且必須沒有孩子們在旁邊才能講…等等。首集節目滿滿貼心細節準備，只為順利迎接萌娃們進入小森林。想要一起享受更多芬多精飄送的精彩內容，敬請鎖定11/1(日)晚間5點中天娛樂台《小森林》。

(中時新聞網)