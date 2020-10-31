來台就讀台南長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日從學校返回租屋處途中，遭梁姓兇嫌擄殺棄屍，鍾女的母親與大馬人民隔海喊話，希望兇嫌一命償一命，應該要判死刑，不過網友看完律師林智群舉出的2個相關刑法法條感嘆，兇嫌這次若要判死刑「比中發票還難」，除非修法。

林智群律師在臉書提及「這是一個悲劇，歹徒承認是想性侵才擄人，過程中把女生弄死了，強制行為（擄人）構成強制罪、妨害自由罪，但後面的致死、性侵（未遂？既遂？）更嚴重，所以直接討論後面的死亡結果、和性侵的部分。」

他並舉出2個相關刑法，其一是《刑法》第226條第1項，「這個法條是加重結果犯，行為人基於故意而實行犯罪，未料因過失（可預見）造成更嚴重的結果。性質上是故意行為（故意性侵）+過失行為（過失致死），就是我想性侵，但控制過程裡不小心把對方弄死了，因為後面結果是過失造成，所以刑度比較輕，判無期徒刑、10年以上有期徒刑。」

另一條則是《刑法》第226條之1，「這個法條是結合犯，我想性侵，性侵完殺掉對方，先姦後殺，那就構成這個犯罪，因為前面性侵行為跟後面死亡結果都是故意為之，所以刑度比較重，判死刑、無期徒刑。」

網友看完律師舉出刑法2點分析紛紛感嘆，依照中華民國刑法「真的要判到2點『完全故意犯案』的機率，比中發票還難吧」、「馬國刑法，強制性交致死是唯一死刑，跟中華民國法律差太大」、「一句教化，多少家庭破碎？何時是盡頭」、「恐怕判決時又要讓家屬傷心一次了」。

(中時新聞網)