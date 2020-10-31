大陸國家主席習近平於將於11月1日出刊的「求是」，發表「國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題」文章指出，要牢牢把握擴大內需這一戰略基點，使生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場實現良性迴圈，國內迴圈越順暢，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。

文章指出，要優化和穩定產業鏈、供應鏈。產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要特徵。要拉長長板，補齊短板，在關係國家安全的領域和節點構建自主可控、安全可靠的國內生產供應體系。

要科技發展要堅持問題導向、目標導向，調整優化科技投入和產出結構，創新科技成果轉化機制。

此外，還要深化對人與自然生命共同體的規律性認識，站在人與自然和諧共生的高度來謀劃經濟社會發展。要加強公共衛生體系建設，從頂層設計上提高公共衛生體系在國家治理體系中的地位。

文章表示，要完善城市化戰略，把人民生命安全和身體健康作為城市發展的基礎目標，更好推進以人為核心的城鎮化，使城市更健康、更安全、更宜居。

(工商 )