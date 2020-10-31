鑑於近期國際情勢的重大發展，蔡英文總統今上午在總統府召開國安高層會議，總統府發言人張惇涵轉述總統在五面向做出裁示，國內政經穩定及安全，為避免外在因素影響治安與社會秩序，海巡署、警政署等相關部門，應確實做好維護社會治安、防範虛假訊息散布、強化基礎設施安全防護等工作，有力維護台灣民主制度與自由生活的方式。

被問到，共機擾台、美國選舉 警政署通令各分局開設聯合指揮所一事，是否有在上午國安高層會議有相關報告？張惇涵表示，總統確實是有指示，為了避免外在因素影響台灣的治安跟社會的穩定，也要求警政署、海巡署加強戒備，那至於警政署、海巡署用如何的方式應處，牽涉警政署對緊急調派跟勤務的輪值部分，應該由警政署說明會比較適當。

外傳今天警方召回不少人，聽說跟中共第五縱隊進來台灣海域有關係；張惇涵則說，沒有掌握到相關訊息，請國人放心。第二、警政署相關的警力的調配的安排應該有警政署來說明。

張惇涵強調，海巡署其實是在第一線維護我們的海疆，包括警政署，也跟維護社會治安有很大的關聯性，所以國安是一體的，所以包括海巡署、警政署都有在今天會議當中。

(中時 )