陸委會前副主委趙建民日前在一場研討會上表示，根據8項指標來看：兩岸關係已經進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險。前立委沈富雄分析為何國台辦聽到這句話後一時語塞，並指出，所有的奧妙都在「準」這個字裡面。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得這位前陸委會副主委是大嘴吧，「當然每個人都有言論自由，但是你就不要理他，因為他講的結果，兩岸負責這一方面的人，都不曉得要怎麼回應，國台辦也語塞。」

沈富雄指出，趙建民又來了一個不痛不癢的8個指標，「你改成6個、改成10個都可以，那你講那個不是廢話嗎？」並點出為什麼國台辦不曉得怎麼回應的原因，是因為國台辦不知道「你到底是在讚美我還是羞辱我」，沈富雄還直言，搞成一個「準戰爭」狀態，所有的奧妙，都在這個「準」字裡頭。

沈富雄也說，「本來這就叫武嚇」，至於什麼叫武嚇？沈富雄則解釋道，「武攻」不是「準戰爭」狀態，搞一個「準」字，「就是我武嚇成功，就是說讓你覺得好像在戰爭又不像在戰爭，所以她沒辦法回答，這一池春水，被一個前藍營的文人教授，叫做胡說一通」。

(中時新聞網)