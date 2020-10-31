新竹林區管理處大湖工作站為消滅小花蔓澤蘭，31日結合苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社區大學古道維護志工、苗栗縣通霄鎮城南社區居民，到挑鹽古道拔除981公斤的小花蔓澤蘭，並由大湖工作站以麻布袋裝袋綑綁後攜回全數銷毀。

新竹林區管理處表示，小花蔓澤蘭有「綠癌」之稱，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，其繁殖能力驚人，藤蔓會沿大樹底部向上攀爬，纏著並覆蓋樹幹，使大樹無法陽光接觸行使光合作用，終將枯萎，且小區域的廢耕農田、果園未能清除乾淨，即會淪為小花蔓澤蘭基地，向四周肆虐。

新竹林管處31日攜手社區居民拔除小花蔓澤蘭。（新竹林區管理處陳正倫提供／何冠嫻苗栗傳真）

31日林管處大湖工作站攜手苗栗縣通霄鎮護林協會、苗栗社區大學古道維護志工、苗栗縣通霄鎮城南社區居民共計120人，「對症下藥」，前往挑鹽古道拔除近千公斤小花蔓澤蘭，還給原生植物「好厝邊」。

新竹林管理處強調，國有林地每年均定期進行外來入侵植物的防治工作，也希望透過與地方社區攜手，共同築起防治陣線，並讓當地民眾及參與者瞭解外來入侵植物對本土生態危害，進而重視與關注，攜手維護家園環境。

新竹林管理處指出，任何機關團體、社區民眾或部落居民，針對小花蔓澤蘭通報、輔導移除等疑義，可至烏來工作站、三峽分站、大溪工作站、海岸林工作站，與新竹縣竹東工作站、苗栗縣大湖工作站進行瞭解，攜手各界全面剷除蔓延危害山林田野的小花蔓澤蘭，維護原生植物的生存棲地。

新竹林管處31日攜手社區居民拔除小花蔓澤蘭。（新竹林區管理處陳正倫提供／何冠嫻苗栗傳真）

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