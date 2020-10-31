線上購物發燒，全台最大的文創設計旅店-承億文旅集團，搶搭台北國際旅展(10/30-11/2)及高雄巨蛋國際旅展(11/6-11/9)的順風車，祭出承億文旅線上旅展住房優惠價及各式套票，最低下殺39折起，搶攻雙11購物熱潮。

不僅如此，承億文旅整合集團旗下6間飯店推出下殺39折的「環島台灣住宿套票」，帶旅人踏遍淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁體驗台灣獨特之美，更推出聯合住宿券「買十送一」，要讓旅人從南到北體驗承億文旅在台灣每個角落留下的旅行記憶。

承億文旅搶攻「掌上經濟」，就算不出門仍可同步享有旅展現場優惠，祭出「六館聯合住宿券」，雙人平日2,088元起、四人3,388元起，購買10張住宿券即加碼再贈1張住宿券!有效期限內平日入住淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道及嘉義商旅再享免費升等房型。

承億文旅「環島台灣住宿套票」，每套共五張住宿券，原價2.68萬元，旅展期間優惠價9,899元，平均每晚1,979元，可入住承億旗下5個館別，包含淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子及花蓮「山知道」雙人房共五泊五食；其中，入住承億文旅「桃城茶樣子」平日不須加價，即可享受無邊際泳池。

(工商 )