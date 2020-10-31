昨日土耳其愛琴海地區發生強烈地震，造成相當災情，總統在得知後相當關心，今天在國安會議上除了指示外交部儘速了解我國僑民的安全情形，也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問，盼望受災地區早日復原。

總統表示，台灣也非常願意提供各項可能的協助。而在會議開始之前，總統也帶領全體與會人員，向日前F-5E墜機事故不幸殉職的朱冠甍上尉默哀致敬。總統並在會議結束後，隨即前往台東，向家屬表達慰問致意。

(工商 )