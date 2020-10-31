土耳其強震災情慘重 總統表示關切 16:042020/10/31 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日土耳其愛琴海地區發生強烈地震，造成相當災情，總統在得知後相當關心，今天在國安會議上除了指示外交部儘速了解我國僑民的安全情形，也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問，盼望受災地區早日復原。 總統表示，台灣也非常願意提供各項可能的協助。而在會議開始之前，總統也帶領全體與會人員，向日前F-5E墜機事故不幸殉職的朱冠甍上尉默哀致敬。總統並在會議結束後，隨即前往台東，向家屬表達慰問致意。 (工商 ) #總統 #災情 #關切 #地區 #慰問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮大學生遇害 總統表達關切 16:092020/10/31 社會 土國實況主強震搖晃下驚駭逃命全都錄 海水倒灌成城中河流 15:352020/10/31 國際 修剪民主黨祝賀小英就職影片 學者擔憂：非常不妥 13:022020/10/31 政治 長榮女大生在台遇害 蔡總統向家屬與馬國人民致歉： 徹底檢討 15:032020/10/31 政治 看到美國大選造勢場 媒體人：竟和台灣2020大選驚人相似 06:002020/10/31 政治 陸駐歐盟使團駁歐加指控任意拘押外國公民 09:292020/10/31 兩岸 避免外在影響治安 總統指示海巡警政有力維護台灣民主自由 16:002020/10/31 政治 愛琴海震後小規模海嘯 土耳其希臘22死近800傷 07:442020/10/31 國際 《國際社會》愛琴海7.0強震 土耳其希臘約22人死亡 11:082020/10/31 財經 陸港觀盤－避險情緒濃 恒指支撐下移至23,500點 04:102020/10/31 全球財經 生活熱門新聞 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 扯爆！男向友人借Nissan 車開46K才驚覺是Toyota - 生活 長榮女大生案「死亡小巷」今晚變這樣 學生嘆：3年來第1次 - 生活 史上最狂！咖啡買1送2 身分證「3碼中2碼」喝爆1個月 - 生活 一家三口電費竟要「12204」 網一看帳單上4字秒懂：難怪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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