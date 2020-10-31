有關長榮大學馬來西亞學生遇害案，總統蔡英文31日在「國安會議」中特別表達高度關注，除了向學生家人致上最深的哀悼，也請政府相關部門全力協助家屬辦理各項後續事宜。

對於馬來西亞學生在我國受害，總統也向學生家屬、馬國人民表達至深歉意。

總統認為，台灣應該是最友善安全的國度，發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。

(工商 )