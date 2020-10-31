長榮大學生遇害 總統表達關切 16:092020/10/31 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關長榮大學馬來西亞學生遇害案，總統蔡英文31日在「國安會議」中特別表達高度關注，除了向學生家人致上最深的哀悼，也請政府相關部門全力協助家屬辦理各項後續事宜。 對於馬來西亞學生在我國受害，總統也向學生家屬、馬國人民表達至深歉意。 總統認為，台灣應該是最友善安全的國度，發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維持上出現了漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。 (工商 ) #總統 #表達 #長榮大學 #馬來西亞 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮女大生在台遇害 蔡總統向家屬與馬國人民致歉： 徹底檢討 15:032020/10/31 政治 不管誰贏 美多數選民接受結果 04:102020/10/31 國際大事 愛女魂斷異鄉 母要一命賠一命 04:102020/10/31 社會新聞 長榮女大生命案太殘忍 網：符合「綠色價值」不會判死刑 09:112020/10/31 政治 計畫參加畢典變認屍！長榮女父慟：再也不會來台灣了 08:552020/10/31 社會 長榮馬籍女大生遭勒殺 黃偉哲向家屬道歉了 11:522020/10/31 政治 長榮女大生擄殺案 兇嫌改口認了「先姦後殺」 14:362020/10/31 社會 變態狼繩套頸勒斃 汙辱遺體 04:102020/10/31 社會新聞 大學未開放網路面試 台商學校學生學測考試受影響 12:302020/10/31 生活 埋伏暗道擄殺女大生 警列3大疑點 緊追「詭異伴屍19小時」 09:422020/10/31 社會 社會熱門新聞 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 長榮女大生擄殺案 兇嫌改口認了「先姦後殺」 - 社會 5歲女童天真回「有吃過香腸」 幼兒園師聽完臉垮了 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 嬌妻激戰小王13回 1句話「皮比香菇長雙蛋有黑痣」洩露 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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