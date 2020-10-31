土耳其大地震 蔡英文：願提供各項協助 16:032020/10/31 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對昨天土耳其愛琴海地區發生強烈地震，造成嚴重災情。總統府發言人張惇涵說，總統表示，台灣非常願意提供各項協助。 張惇涵說，總統在得知後相當關心，除了指示外交部儘速了解我國僑民的安全情形，總統也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問。 總統強調，盼望受災地區早日復原，台灣也非常願意提供各項可能的協助。 (中時 ) #土耳其 #地震 #蔡英文 #愛琴海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 濫扣國安大帽 立委諷別毀蔡一世英名 04:102020/10/31 政治要聞 蔡其昌去年賭輸中職冠軍戰 明發300份雞排 12:352020/10/31 政治 華郵：蔡520就職 民主黨議員賀詞遭刪 台官員道歉了 09:462020/10/31 國際 蔡英文：開放美豬牛後 台美貿易談判自可水到渠成 15:392020/10/31 政治 修剪民主黨祝賀小英就職影片 學者擔憂：非常不妥 13:022020/10/31 政治 美台之間 府：爭取跨黨派支持一向是努力方向 16:202020/10/31 政治 影》美國大選倒數！蔡總統召開國安高層會議 裁示5點 13:432020/10/31 政治 《國際社會》愛琴海7.0強震 土耳其希臘約22人死亡 11:082020/10/31 財經 怪了！全球央行10年首見黃金淨賣出 09:482020/10/31 財經 蔡英文弔唁朱冠甍 家屬泣訴：飛官家人都很辛苦 15:322020/10/31 政治 政治熱門新聞 韓國瑜榮民節6張「感人照」曝光 韓粉驚呼：誇張 - 政治 一句話創經濟奇蹟！高雄肉燥飯老闆：真的很懷念韓國瑜 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 國民黨完蛋了？七海寓所隊長驚爆蔣經國「生前就發現問題」 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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