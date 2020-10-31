針對昨天土耳其愛琴海地區發生強烈地震，造成嚴重災情。總統府發言人張惇涵說，總統表示，台灣非常願意提供各項協助。

張惇涵說，總統在得知後相當關心，除了指示外交部儘速了解我國僑民的安全情形，總統也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問。

總統強調，盼望受災地區早日復原，台灣也非常願意提供各項可能的協助。

(中時 )