就讀長榮大學的馬來西亞鍾姓女大生遭殺害，馬來西亞留台校友會聯合總會（以下簡稱「留台聯總」）會長拿督陳紹厚，今(31)日正式發表沉痛聲明，敦促台灣司法機關全力偵辦鍾姓旅台女生遇害命案，嚴懲殺人兇手，給予此宗造成重大傷害的國際事件，一個明確而負責的交代。

留台聯總表示，得知這件不幸的事件，逕向家屬表達致哀慰問，立即啟動台灣駐馬代表處等台灣相關部會，給予家屬一切必要的協助與安排，讓悲痛的父母可以盡快飛往台灣料理後事。

留台聯總指出，連同全馬來西亞46個留台組織及會員，非常痛心難過。藉由此次慘痛的事件，呼籲台灣所有大學校院，更進一步強化校園安全及居住照護，避免再有發生 任何不幸傷害學生的犯罪行為。

留台聯總透過聲明提到，對台灣警方迅速抓捕犯罪兇嫌的行動表示欣慰，籲請台灣檢調單位必 須全力偵辦案情，不能讓受害者家屬、馬來西亞及台灣社會各界失望。

留台聯總重申台灣總體治安不差，也是馬來西亞學子出國留學的前三名，特別 在疫情當下，台灣不曾停班停課，生活一切如常，將繼續推動赴台升學工作，堅守及義務提供給馬來西亞學子，這一條行之60年的升學出路。

留台聯總衷心希望台灣及馬來西亞的媒體，尊重、體會及顧及家屬、長榮大學 等相關各方的心情和悲痛，这艱難的時刻，不要二度傷害大家。讓各方可以平靜料理後事；讓檢調單位全力偵辦案件，早日讓逝者得以安息，生者堅強恢復正常生活。

(旺報 )