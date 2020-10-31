登山不慎滑落10公尺深邊坡 義消趕抵救援 16:152020/10/31 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗男子登山不慎跌落10公尺深的邊坡，苗栗縣消防局獲報以捲式擔架搬運救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣50歲徐姓男子31日與友人到頭屋鄉普光寺水寨下步道附近登山健走，不慎跌落10公尺深的邊坡，動彈不得，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，利用「捲式擔架」SKED協助脫困並送醫救治。 苗栗縣消防局接獲民眾報案，指稱有人跌落邊坡，隨即派員救援，現場發現徐男意識清楚、頭部外傷、右小腿疼痛，經消防人員包紮止血及固定後，以SKED搬運救出送醫。 苗栗男子登山不慎跌落10公尺深的邊坡，苗栗縣消防局獲報以捲式擔架搬運救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） (中時 ) #救援 #苗栗縣 #邊坡 #消防局 #縣消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新坡多功能場館火警演練 民眾學童避難疏散 18:552020/10/26 寶島 中和防災能量再升級 提升韌性社區災害防救能力 12:422020/10/26 社會 基隆毒品通緝犯見警狂奔 拒盤查跳大排 15:072020/10/27 社會 食蟻獸負傷逃出著火叢林 下秒「張手投降」原因太心碎 09:272020/10/24 搜奇 深澳漁港驚傳火燒漁船 黑煙猛竄急救援 11:522020/10/23 社會 吐瓦魯籍貨船高雄外海沉沒 10船員救起5人 13:282020/10/24 社會 向山致敬缺配套 救難疲於奔命 04:102020/10/28 地方新聞 興達港消波塊驚見卡住一具女浮屍 岸巡隊調查身分 10:382020/10/28 社會 交通部10／25完成台中捷運綠線履勘 15:212020/10/26 區域情報-台中 維持觀光道路安全 南投台14與台21路段11月起施工交管 12:172020/10/31 寶島 社會熱門新聞 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 長榮女大生擄殺案 兇嫌改口認了「先姦後殺」 - 社會 5歲女童天真回「有吃過香腸」 幼兒園師聽完臉垮了 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 嬌妻激戰小王13回 1句話「皮比香菇長雙蛋有黑痣」洩露 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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