苗栗縣50歲徐姓男子31日與友人到頭屋鄉普光寺水寨下步道附近登山健走，不慎跌落10公尺深的邊坡，動彈不得，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，利用「捲式擔架」SKED協助脫困並送醫救治。

苗栗縣消防局接獲民眾報案，指稱有人跌落邊坡，隨即派員救援，現場發現徐男意識清楚、頭部外傷、右小腿疼痛，經消防人員包紮止血及固定後，以SKED搬運救出送醫。

苗栗男子登山不慎跌落10公尺深的邊坡，苗栗縣消防局獲報以捲式擔架搬運救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

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