台中市教育局舉辦「109年度原民族族語朗讀比賽」，推廣本土語教育從小扎根。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局為傳承原住民族語言，今日在潭子區僑忠國小舉辦「109年度原民族族語朗讀比賽」，來自台中市國中小共177人參加，包含國小一至三年級組、四至六年級組及國中組別，以推廣本土語教育從小扎根。

參賽學生穿上傳統服飾，呈現平時族語學習成果，全力以赴為學校爭取榮譽，也傳承原住民族深層內涵。教育局表示，台中市長期致力於推動語文教育，本土語文課程是國小必修課，學生在每年全國語文競賽中都有優異表現。

此次比賽另增國小一至三年級組別，讓學童從小就接觸本土語言，引起對母語學習的興趣，透過辦理原住民族族語比賽，持續發展多元語別、深耕本土教育，更期望透過舉辦各項語文活動，達到相互觀摩、交流多元文化的理念。

教育局指出，原住民族族語朗讀比賽以帶動本土語文發展為目標，教育局每年向教育部申請經費，辦理原住民學生文化共識營、文化生活體驗營、母語日嘉年華會活動等，希望將族語學習從學校課程推廣至家庭及聚落等生活環境，讓生活結合學習，發揚光大原住民傳統語文文化。

台中市教育局舉辦「109年度原民族族語朗讀比賽」，推廣本土語教育從小扎根。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

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