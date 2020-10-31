華郵報導，蔡英文總統520就職，民主黨議員賀詞遭刪；總統府發言人張惇涵表示，台美之間，台灣的原則很簡單，「爭取跨黨派的支持，深化台美關係，一向是我們努力的方向」。

那關於剛剛提到的所謂的華郵的報導，張惇涵說，外交部稍早也已經鄭重地澄清過，這項報導並不正確。

他說，實際上，今年因為疫情關係，各國祝賀總統就職的外國的友人非常多，因為疫情關係，都用影片的方式為主，那影片在美國的國會議員的部份，也有跨黨派、重量級的國會議員代表團祝賀。另外，可能因為影片的長度的關係，那除了部分的行政部門的高階官員之外，這個影片在許多的貴賓上面都有做一些程度的調整。

他指出，這個部分，外交部也有跟各國的友人溝通，對方也都了解；最後要強調的是，「我們都很感謝，不管是美國，或者是國際友人，對於總統、副總統就職的祝福，我們也會進一步的來感謝」，無論如何，「台美之間我們的原則很簡單，爭取跨黨派的支持，深化台美關係，一向是我們努力的方向」。

(中時 )