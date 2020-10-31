台中市體育界年度盛事「2020台中市體育嘉年華」，今日在大甲體育場盛大舉辦，活動包括適合青少年的籃球、滑輪溜冰與法式滾球，以及扯鈴、跳繩、陀螺等中高年人兒時童玩，吸引超過1萬2000人到場參與，老、中、青各年齡層民眾到場體驗運動樂趣。

2020台中市體育嘉年華舉辦籃球等賽事，吸引許多民眾共同參與。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市體育嘉年華由台中市政府以及台中市體育總會共同主辦，是各界齊聚的年度運動盛會。活動以親子健行拉開序幕，並且舉辦許多體驗活動及各項精彩表演，如槌球、木球、模擬飛行器、漆彈、飛鏢、舞龍舞獅、元極舞、太極拳、舞蹈等，吸引許多民眾共同參與。

2020台中市體育嘉年華邀請競技啦啦隊表演。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

今日活動現場，身兼槌球委員會主委的立委楊瓊瓔現身力挺，獅子會300C2區等委員會也共同參與盛會。現場發送摸彩券及闖關卡，進行闖關及摸彩等豐富活動；政府與民間單位分別設置攤位，結合政令宣導及有獎徵答；以及台中市好禮糕餅與各區農特產品等行銷推廣，並安排多組街頭藝人和樂團輪番演出，盛況空前。

運動局指出，市府將持續推廣運動健康的理念、規劃台中市體育人才培育、辦理各項體育活動以及建立各運動場館等重大建設，提供市民有更好、更多的運動活動及運動環境，也希望市民朋友能透過規律的運動促進身心健康。

2020台中市體育嘉年華吸引超過1萬2000人參與。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

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