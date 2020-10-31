「小熊書房」是梅花湖風景區的著名景點之一。（摘自臉書）

好山好水的風景讓不少民眾慕名而來。（摘自臉書）

作家兼節目主持人吳淡如10年前以女兒綽號「小熊」的名字，在宜蘭梅花湖畔開「小熊書房」餐廳，當年開幕時曾引起轟動，如今受新冠肺炎疫情影響，餐廳本月已悄悄易主。本報今（31日）接獲讀者爆料，小熊書房餐廳店內裝潢和菜色依舊，只是老闆換人做，記者稍早向餐廳求證，店員低調證實：「這個月開始，老闆就不是吳淡如了。」

吳淡如今年5月曾在臉書宣布經營受影響，把營業時間調整成周末2天，暑假開始則恢復周休一日。至於把愛店轉手的原因是否與疫情相關，還是另有原因，吳淡如正於谷關旅遊，手機目前未接、訊息未讀。

吳淡如2010年3月時，砸下1500萬元於宜蘭冬山鄉梅花湖畔買下地坪200坪的莊園，並花500萬元裝潢打造「小熊書房」餐廳，預備將來送愛女當作成年禮。景觀餐廳開幕以來，好山好水的風景和美食使遊客趨之若鶩，聲名遠播，更成為梅花湖風景區的著名景點之一，不少民眾慕名而來。2014年因客訴糾紛，吳淡如轉為房東兼股東之一。

不過今年新冠肺炎疫情肆虐，她今年中在臉書坦言不止血不行，「如果照常態營業的話到期月大概要虧掉1、200萬元，公司已經沒有現金運轉」，因此於5、6月調整營業日期，當時也呼籲民眾假日有空多多到梅花湖，「我不忍心看著這個湖再度荒廢」。該店即便轉手後，至今營業時間仍維持不變。

(中時 )