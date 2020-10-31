由於美國祭出技術封鎖禁令，圍堵大陸科技產業，逼得大陸不得不另謀出路，開始強調核心技術自力更生，並全力支持國內晶片（chip，大陸又稱芯片）發展，晶企一時之間蜂擁而出。陸媒便指出，近期大陸平均每日新增逾200間積體電路（integrated circuits，大陸又稱集成電路）相關企業，而廣東省在「晶片大躍進」方面最為瘋狂。但有業界人士稱，不少是一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身積體電路行業，渾水摸魚騙經費。

根據《中國經濟周刊》報導，天眼查專業版數據顯示，截至今年10月27日，大陸目前有27萬多家經營範圍包括「積體電路、晶片、半導體」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業。其中，近64%的相關企業，分布在科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟體和訊息技術服務業，以及製造業。

至於地域分布方面，廣東擁有11.7萬間相關企業，佔整體43%，位居首位，並大幅領先排在第二、三位的福建、江蘇。

在美中科技戰下，今年大陸晶企增加速度尤其瘋狂。報導並引述天眼查專業版數據，以工商登記為準，今年以來截至10月27日，大陸新增積體電路相關企業超過5.8萬家，增速超過33%，為歷年最高。其中，第三季度新增近1.9萬間，相當於每天新增逾200家。

廣東新增近1.7萬間家相關企業，佔近三成，位居第一，福建、江蘇分別位居第二、三位。

值得注意的是，所謂新增的半導體企業，並非都是新成立的，不少是經營多年的企業變更業務範圍，即是「轉產」。從去年至今，轉產「積體電路、晶片、半導體」的企業將近2萬間。單是今年，全國企業名稱或經營範圍新增即轉產「積體電路、晶片、半導體」的企業，超過1.3萬間。其中廣東轉產的相關企業有3800多間，佔整體逾28%，位居首位。江蘇、浙江和陝西均超過千家，排在第二至四位。

報導指出，「轉行」的晶片公司不少隸屬科技行業，也有部分企業來自建築或建設工程、人力資源服務、生物醫藥、服裝、水泥等各行各業。目前，國內部分城市已發布2020年積體電路產業規劃目標，僅福建、江蘇、上海、陝西、浙江等九個省市加在一起就有1.42兆人民幣（約6.13兆台幣）。而在去年，全國積體電路產業總體規模是7000多億人民幣（約3.02兆台幣）。

不過，這場被形容「造晶大躍進」的運動，負面影響開始浮現。業界人士指出，只要將經營範圍修改成積體電路相關，就能享受地方減稅政策或方便融資，故有些公司想盡辦法渾水摸魚，「絕大多數是騙經費」。此外，今年也傳出不少晶片大項目爛尾。

因此，大陸國家發改委日前表示，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身積體電路行業，個別地方盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。將按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

(中時新聞網)