高雄市某國小女代理老師疑似愛慕同校單身男老師，狂發曖昧簡訊，男師不堪其擾之下向勞工局申訴，轉教育局處理。教育局表示，事發當時該名女老師已離職，不算職場也不算校園性騷擾，但校方已啟動校安通報與組成申訴處理委員會處理。
該名女教師去年2月錄取高市某國小代理老師，到職後「煞到」該校一名單身男老師，甚至主動求愛。但男老師認為，女老師的追求對他造成困擾，曾清楚明白拒絕。
事後該名女老師另因家長投訴不適任，去年7月不被校方續聘離職。沒想到離職後，女老師竟透過電話簡訊，持續大量傳送簡訊給男老師。
不堪其擾的男老師向勞工局投訴，表示該名女老師不斷傳給他充滿性騷擾意涵的簡訊，其中更有許多「杜撰性意涵的想像及髒話」。勞工局考量男老師的身份，將該案函轉教育局接手處理。
但教育局強調，騷擾事件是發生在女老師離職之後，不算職場及校園性騷擾，只能將申訴書轉由校方、啟動校安通報與組成申訴處理委員會處理。教育局也特別指示學校依依《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》規定儘速處理，保護被害人權益。
(中時 )
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